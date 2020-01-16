2020-01-16T11:18:25+03:00
Происшествия

Следственный комитет возбудил дело из-за гибели двух детей на пожаре в Иркутской области

По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Следственный комитет возбудил дело из-за гибели двух детей на пожаре в Иркутской области.Следственный комитет возбудил дело из-за гибели двух детей на пожаре в Иркутской области.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Следственный комитет начал расследование из-за гибели двух детей на пожаре в Зиминском районе. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Напомним, вечером, 15 января, на улиц Шевцова в селе Большеворонежском произошел пожар. В огненной западне оказались три ребенка: 2-х летняя девочка и два ее брата трех и семи лет. Родителей в момент пожара не было дома.

- Дым заметил старший ребенок. Он сразу побежал звать на помощь соседей, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. – Двум малышам не удалось выбраться из горящего дома. Спасатели нашли тела 2-х летней девочки и 3-х летнего мальчика после того, как удалось справиться с огнем.

По предварительной версии, пожар произошел из-за короткого замыкания. Следователи выяснили, что семья на учете не состояла и характеризуется положительно. Сейчас расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Иркутска за границу: в какие страны чаще всего улетают сибиряки и откуда прилетают к нам
ТПП Восточной Сибири оказывает услуги в области оценки различных видов имущества
Следственный комитет возбудил дело из-за гибели двух детей на пожаре в Иркутской области
Мошенники оформили на пенсионерку из Иркутской области кредит на 142 тысячи рублей
Фальшивые пятитысячные купюры распространяют по Ангарску
Меняем собак на электроэнергию: иркутский зоопарк продает щенков Сиба-ину, чтобы заплатить за ЖКХ
Зимние юношеские Олимпийские игры 2020: керлингисты из Иркутска 16 января будут бороться за бронзу
СММ-тренер похитил у иркутянки 30 тысяч рублей
Дети без присмотра: 3-летний мальчик и его младшая сестра погибли на пожаре в Иркутской области
Путин поручил рассмотреть возможность выпуска самолетов «Байкал»
МЧС: выход на лед Байкала сейчас опасен
Оплатил полмиллиона долгов по налогам, чтобы уехать из Иркутской области в Армению
Прогноз погоды 16 января в Иркутске: ветер до 7 м/с
Зимние юношеские Олимпийские игры: иркутские керлингисты вышли в четвертьфинал
В Листвянском лесничестве задержали мужчину, который занимался незаконной охотой
Парковка на улице Декабрьских Событий за зданием Пенсионного фонда будет запрещена с 1 февраля
Ангарчанка лишилась 50 тысяч рублей, пытаясь сдать гараж через интернет
Уйти не получилось: полицейские поймали угонщика «Toyota Land Cruiser» по дороге в Ангарск
Пьяный сибиряк едва не избил полицейского на вокзале в Кирове
На трассе в Слюдянке задержали автомобилистов с признаками наркотического опьянения
Исчез полгода назад: в Братске разыскивают пропавшего Алексея Краснова
Неизвестным веществом отравились шесть жителей Тайшета
Сергей Сокол примет участие в оглашении послания президента РФ Федеральному Собранию
За разглашение сведений о клиентах уволили сотрудниц одного из банков Иркутска
Смертельное ДТП в Улан-Удэ: Hyundai Solaris врезался в столб
Вез пассажиров по маршруту: автобус ПАЗ сгорел в Иркутске
Спустя 2 месяца – домой: четверняшек выписали из роддома в Улан-Удэ
Прогноз погоды 15 января в Иркутске: днем до -12