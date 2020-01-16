Следственный комитет возбудил дело из-за гибели двух детей на пожаре в Иркутской области

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:18:25+03:00

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Следственный комитет начал расследование из-за гибели двух детей на пожаре в Зиминском районе. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Напомним, вечером, 15 января, на улиц Шевцова в селе Большеворонежском произошел пожар. В огненной западне оказались три ребенка: 2-х летняя девочка и два ее брата трех и семи лет. Родителей в момент пожара не было дома.

- Дым заметил старший ребенок. Он сразу побежал звать на помощь соседей, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. – Двум малышам не удалось выбраться из горящего дома. Спасатели нашли тела 2-х летней девочки и 3-х летнего мальчика после того, как удалось справиться с огнем.

По предварительной версии, пожар произошел из-за короткого замыкания. Следователи выяснили, что семья на учете не состояла и характеризуется положительно. Сейчас расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU