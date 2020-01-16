16 Янв. 2020 2020-01-16T12:16:19+03:00

Из Иркутска за границу: в какие страны чаще всего улетают сибиряки и откуда прилетают к нам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Последние пять лет пассажиров на международных рейсах в иркутском аэропорту меньше не становится. Причем от нас не только улетают, но и приезжают. Насладиться видами Иркутска и собственными глазами увидеть легендарный Байкал чаще всего хотят туристы из соседнего Китая. В топ также попали путешественники из Кореи, Монголии, Японии, Европы и даже США. Итак, куда же летают сами иркутяне?

- Самым популярными направлениями у сибиряков стали страны Юго-Восточной и Средней Азии. Это Китай, Таиланд, Вьетнам, Монголия, Корея, Узбекистан, Таджикистан и Турция, - рассказывает пресс-секретарь Иркутской таможни Татьяна Красавина. – За 2019 год из Иркутска за рубеж улетело 367 тысячи пассажиров.

Всего за прошедший год инспекторы оформили 5234 пассажирских воздушных судна. Это на 8,8% больше по сравнению с количеством рейсов в 2018 году. Соответственно, увеличилось и количество пассажиров - на 14,4%. За год через таможенную границу прошли больше 727 тысячи человек, из них прибыло 359 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU