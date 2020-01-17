2020-01-17T03:28:39+03:00
Общество

Прогноз погоды 17 января в Иркутске: днем в городе без осадков

По области – небольшой снег
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды 17 января в Иркутске: днем в городе без осадковПрогноз погоды 17 января в Иркутске: днем в городе без осадковФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске в пятницу, 17 января, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Температура за окном утром -18…-20 градусов. Днем потеплеет до -11…-13 градусов.

- По области также переменная облачность, местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в регионе юго-западный, юго-восточный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура утром, по прогнозам метеорологов, -18…-23, в Тайшетском, Нижнеудинском, Чунском и в северных районах -9…-14, местами по области -19…-24.

Днём в Приангарье -8….-13, в пониженных формах рельефа -18…-23 градуса. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья, местами в западных районах всего -3…-8.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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