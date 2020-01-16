Парковка на перекрестке улиц Российской и Степана Разина будет запрещена с 3 февраля

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:56:38+03:00

Парковка на пересечении улиц Российской и Степана Разина будет запрещена с 3 февраля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Внимание, автомобилисты! Вы живете или работает рядом с улицами Российской или Степана Разина? Будьте внимательнее. За оставленный на парковке автомобиль, вас могут наказать. Оставлять там свой автомобиль в скором времени будет запрещено.

- Парковку автомобилей запретили из-за нового светофора. Нужно увеличить пропускную способность улицы. Сделать это можно, запретив оставлять машины, - сообщает ИА Сибирские новости. – Совсем скоро там появятся новые дорожные знаки.

Ограничение начнет действовать с 3 февраля. Поэтому, водители, будьте осторожны. Обращайте внимание на новые знаки. В противном случае, придется оплачивать штрафы за неправильную парковку.

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ИСТОЧНИК KP.RU