Парковка на перекрестке улиц Российской и Степана Разина будет запрещена с 3 февраля
Внимание, автомобилисты! Вы живете или работает рядом с улицами Российской или Степана Разина? Будьте внимательнее. За оставленный на парковке автомобиль, вас могут наказать. Оставлять там свой автомобиль в скором времени будет запрещено.
- Парковку автомобилей запретили из-за нового светофора. Нужно увеличить пропускную способность улицы. Сделать это можно, запретив оставлять машины, - сообщает ИА Сибирские новости. – Совсем скоро там появятся новые дорожные знаки.
Ограничение начнет действовать с 3 февраля. Поэтому, водители, будьте осторожны. Обращайте внимание на новые знаки. В противном случае, придется оплачивать штрафы за неправильную парковку.
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ИСТОЧНИК KP.RU