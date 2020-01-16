Зашел в магазин за продуктами: полицейский из Иркутской области задержал грабителя на месте преступления

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:23:22+03:00

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Вот, что значит оказаться в нужное место в нужное время. По-другому и не скажешь о случае, который произошел 13 января в Братске. Водитель дежурной части отдела полиции №1 Сергей Старов решил на минутку заскочить за продуктами и… задержал грабителя.

- Сергей зашел в магазин на улице Мира. Он уже оплатил покупки и почти вышел, но услышал, что кричит продавец, - сообщает ИА Байкал24. – В следующую секунду он увидел, что из магазина пытается сбежать молодой человек. В руках у злоумышленника был ящик пива.

На улице грабителя ждал автомобиль. Сначала он пытался скрыться, но ничего не получилось: упал и уронил несколько бутылок спиртного. Молодой человек понял, что уйти с награбленным ему уйти не удастся, поэтому бросил и украденный товар, и своих товарищей в машине. Сергей Старов успел выдернуть ключи из замка зажигания и ждал, пока на место происшествия приедет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU