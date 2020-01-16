2020-01-16T14:23:22+03:00
Общество

Зашел в магазин за продуктами: полицейский из Иркутской области задержал грабителя на месте преступления

Водитель Сергей Старов остановил преступника и его сообщников
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Зашел в магазин за продуктами: полицейский из Иркутской области задержал грабителя на месте преступления. Фото: Ирина Кирилова.Зашел в магазин за продуктами: полицейский из Иркутской области задержал грабителя на месте преступления. Фото: Ирина Кирилова.
Изменить размер текста:

Вот, что значит оказаться в нужное место в нужное время. По-другому и не скажешь о случае, который произошел 13 января в Братске. Водитель дежурной части отдела полиции №1 Сергей Старов решил на минутку заскочить за продуктами и… задержал грабителя.

- Сергей зашел в магазин на улице Мира. Он уже оплатил покупки и почти вышел, но услышал, что кричит продавец, - сообщает ИА Байкал24. – В следующую секунду он увидел, что из магазина пытается сбежать молодой человек. В руках у злоумышленника был ящик пива.

На улице грабителя ждал автомобиль. Сначала он пытался скрыться, но ничего не получилось: упал и уронил несколько бутылок спиртного. Молодой человек понял, что уйти с награбленным ему уйти не удастся, поэтому бросил и украденный товар, и своих товарищей в машине. Сергей Старов успел выдернуть ключи из замка зажигания и ждал, пока на место происшествия приедет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зашел в магазин за продуктами: полицейский из Иркутской области задержал грабителя на месте преступления
Парковка на перекрестке улиц Российской и Степана Разина будет запрещена с 3 февраля
Из Иркутска за границу: в какие страны чаще всего улетают сибиряки и откуда прилетают к нам
ТПП Восточной Сибири оказывает услуги в области оценки различных видов имущества
Следственный комитет возбудил дело из-за гибели двух детей на пожаре в Иркутской области
Мошенники оформили на пенсионерку из Иркутской области кредит на 142 тысячи рублей
Фальшивые пятитысячные купюры распространяют по Ангарску
Меняем собак на электроэнергию: иркутский зоопарк продает щенков Сиба-ину, чтобы заплатить за ЖКХ
Зимние юношеские Олимпийские игры 2020: керлингисты из Иркутска 16 января будут бороться за бронзу
СММ-тренер похитил у иркутянки 30 тысяч рублей