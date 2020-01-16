ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду всухую обыграл челябинский «Челмет»

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:46:39+03:00

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Хоккеисты ангарского «Ермака» порадовали своих болельщиков, и в очередном туре Высшей хоккейной лиги, обыграли в родных стенах челябинский «Челмет» со счетом 2:0.

В первом периоде ангарские хоккеисты нанесли на 10 бросков по воротам больше, чем соперник. Правда, ни один из них не закончился успехом. Поразить ворота «Челмета» хозяевам не удалось. Впрочем не забили и гости.

Второй отрезок также вышел безрезультативным. Развязка в матче наступила в заключительном периоде. Сначала вперед «Ермак» вывел Анатолий Раенко. Ну а в концовке матча все вопросы о победителе снял Иван Воробьев, который отправил вторую шайбу в ворота челябинской команды.

Следующий матч «Ермак» проведет 18 января. На своем льду «оранжевые» сыграют с «Южным Уралом» из Орска.

ИСТОЧНИК KP.RU