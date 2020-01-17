2020-01-17T03:46:06+03:00
Общество

От Солнечного до Волжской: новый автобусный маршрут появится в Иркутске

Запустят его уже 20 января
Мария КНЯЗЕВА
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От Солнечного до Волжской: новый автобусный маршрут появится в ИркутскеОт Солнечного до Волжской: новый автобусный маршрут появится в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске с 20 января появится еще один маршрут общественного транспорта. Автобус №17 будет выполнять регулярные рейсы «м/р Солнечный – ул. Волжская – м/р Солнечный».

- Маршрут вводится по просьбам горожан, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

В рейсы будут ходить всего небольших автобуса, интервал движения примерно полчаса. Остановки, на которых автобус №17 будет останавливаться такие: м/р Солнечный («Море солнца»), Гормолкомбинат, Исток, Школа №22, Лодочная, пристань Ракета, Гимназия №25, ДКЦ «Дружба», Стомклиника, ДКЦ «Дружба», пр. им. Г.К. Жукова, Релейный завод, м/р Байкальский, Лисиха, ул. Цимлянская, ул. Волжская (в центр), ул. Волжская (из центра), ул. Цимлянская, Лисиха, м/р Байкальский, пр. им. Г.К. Жукова, ДКЦ «Дружба», Стомклиника, Исток, м/р Солнечный (ЖК «Море солнца»).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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