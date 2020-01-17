Пассажир лодки на Байкале получил перелом позвоночника: суд признал виновным судоводителя

17 Янв. 2020 2020-01-17T04:21:43+03:00

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Перевозил людей по Байкалу за деньги. Одна из таких поездок в районе села Горячинск Прибайкальского района Республики Бурятия закончилась для одного из пассажиров переломом позвоночника. Медики зафиксировали компрессионный перелом поясничного позвонка 1 степени.

В результате происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Накануне состоялся суд.

- 28-летний житель Баргузинского района признан виновным, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. – Ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Следствием установлено, что при перевозке четверых пассажиров на моторной лодке, судовладелец усадил одного из них в носовой части. Повреждения позвоночника он получил в результате движения по волнам на высокой скорости.

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ИСТОЧНИК KP.RU