2020-01-17T04:21:43+03:00
Общество

Пассажир лодки на Байкале получил перелом позвоночника: суд признал виновным судоводителя

Мужчину приговорили к обязательным работам
Мария КНЯЗЕВА
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Пассажир лодки на Байкале получил перелом позвоночника: суд признал виновным судоводителяПассажир лодки на Байкале получил перелом позвоночника: суд признал виновным судоводителяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Перевозил людей по Байкалу за деньги. Одна из таких поездок в районе села Горячинск Прибайкальского района Республики Бурятия закончилась для одного из пассажиров переломом позвоночника. Медики зафиксировали компрессионный перелом поясничного позвонка 1 степени.

В результате происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Накануне состоялся суд.

- 28-летний житель Баргузинского района признан виновным, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. – Ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Следствием установлено, что при перевозке четверых пассажиров на моторной лодке, судовладелец усадил одного из них в носовой части. Повреждения позвоночника он получил в результате движения по волнам на высокой скорости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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