Передал взятку следователю: посредника - сотрудника ДПС - лишили свободы на 3 года в Иркутской области

17 Янв. 2020 2020-01-17T05:13:44+03:00

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Решили подзаработать. Водитель в Усолье-Сибирском, управляя грузовиком, сбил человека, переходящего дорогу в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался сразу. Боясь возбуждения уголовного дела, водитель обратился к ранее незнакомому сотруднику ДПС с просьбой помочь.

Последний согласился и, поговорив со следователем, выяснил, что после проведения экспертиз и следственных мероприятий установлено, что водитель не виноват и уголовного дела не будет. Однако, следователь и сотрудник ДПС, зная это, договорились сообщить мужчине, что его хотят привлечь к ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». За прекращение делопроизводства попросили 50 тыс. рублей. Сотрудник ДПС должен был передать деньги следователю.

- Довести задуманное до конца и передать всю сумму взятки следователю ему не удалось, так как он был задержан сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Иркутской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий, - сообщает пресс-служба Усольского городского суда.

Суд над теперь уже бывшим следователем прошел в ноябре 2019 года. Ее наказание – штраф 150 000 рублей, два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой пока ее ребенку не исполниться 14 лет. Также два года ей нельзя занимать должности в органах.

Накануне рассмотрели дело и в отношении экс-сотрудника ДПС по статье «Посредничестве во взяточничестве, непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя, в значительном размере, лицом с использованием своего служебного положения». Его приговорили к 3 годам в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU