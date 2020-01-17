17 Янв. 2020 2020-01-17T05:34:33+03:00

Керлингисты из Иркутска завоевали для России бронзу Олимпийских юношеских игр в Швейцарии. Фото: Министерства спорта Иркутской области

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Успешно закончилось выступление сборной России по керлингу на Зимних Олимпийских юношеских играх 2020 в Швейцарии. Сначала команде из Иркутска удалось пройти в плей-офф соревнований. Наши земляки уступили лишь керлингистам из Канады.

После выхода в плей-офф иркутские спортсмены в четвертьфинале победили команду Швейцарии со счетом 7:5. Но уступили сборной Норвегии. После этого поражения они могли завоевать либо бронзовые медали, либо занять четвертое место. Выяснить это можно было только после игры с керлингистами Новой Зеландии. Встреча прошла 16 января. Результат 9:5 в пользу России.

- В составе российской команды иркутские спортсмены Алина Фахуртдинова, Михаил Власенко, Николай Лысаков и скип Валерия Денисенко, - рассказали в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области. – Их тренер Анна Трухина.

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ИСТОЧНИК KP.RU