2020-01-17T07:32:34+03:00
Общество

Роспотребнадзор: на Крещение категорически запрещено купаться брать воду в двух иорданях Иркутской области

Во всех остальных окунаться можно, но воду для питья лучше набирать из централизованных источников
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Роспотребнадзор: на Крещение категорически запрещено купаться брать воду в двух иорданях Иркутской области.Роспотребнадзор: на Крещение категорически запрещено купаться брать воду в двух иорданях Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Накануне Крещения Роспотребнадзор по традиции проверяет качество воды в иорданях, чтобы выяснить, пригодна ли она для того, чтобы окунаться и использовать для питья. В Иркутской области открыто 132 проруби для купания, и необходимо выяснить, насколько безопасно проводить обряд. Проверку проводили на вирусологические и микробиологические показатели.

-По результатам исследований в двух местах вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. -Это река Ангара, с. Олонки, Боханский район. И река Оса, с. Майск, Осинский район. Все остальные исследованные пробы воды из иорданей соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Жителям этих сел придется поехать на Крещение в соседние поселки или райцентры. Обряды купания здесь проводить нельзя, а пить воду категорически запрещено.

В остальных водоемах вода безопасна. Но использовать для питья ее все же не рекомендуют.

-Рекомендуется для питьевых целей использовать воду только из источников централизованного водоснабжения, вода из которых исследуется в лабораториях и соответствует гигиеническим нормативам, предъявляемым к питьевой воде, - уточняют в ведомстве. .

Обращаем особое внимание жителей области на то, что проводить религиозное купание необходимо только в официально оборудованных для этого местах.

Кроме того, не стоит окунаться в ледяную воду больным людям, имеющим сердечно-сосудистые, эндокринные, нервные, болезни, заболевания мочеполовой системы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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