Здание склада горит в Свердловском районе Иркутска

17 Янв. 2020 2020-01-17T07:35:50+03:00

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Достаточно крупный пожар разгорелся в районе улицы Левый берег Каи в Иркутске. Видеозапись, на которой виден огромный столп густого дыма, опубликовал очевидец в группе Вконтакте "Инцидент Иркутск".

- Предположительно возгорание произошло на складах, которые как раз находится в районе Левого берега Каи, - пишет человек, который заснял момент пожара и выложил его в социальные сети.

Вполне возможно, что причиной возгорания стало короткое замыкание, которое произошло в здании. Именно такая версия является самой популярной среди комментаторов в обсуждении под видеозаписью. В любом случае, в причинах пожара предстоит разобраться сотрудникам пожарной охраны, которым еще предстоит устранить это крупное возгорание в здании склада на улице Левый берег Каи.

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ИСТОЧНИК KP.RU