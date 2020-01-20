Вступилась за брата: женщина из Бурятии убила мужчину, устроившего драку с ее родственником

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:37:05+03:00

После преступления злоумышленница пошла в гости к подруге, а окровавленный нож выбросила на улице

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Посиделки трех приятелей, двух мужчин и девушки, из Улан-Удэ, видимо, закончатся тюремным сроком. Все из-за за того, что парни не смогли решить конфликт мирным путем. Во время застолья между ними завязалась драка. «Разнять» ее смогла сестра одного из друзей. Девушка внезапно схватила нож и ударила соперника в живот. Мужчина скончался от полученных травм.

- После преступления мужчина продолжил застолье, как будто ничего не произошло. Сестра ушла в гости к подруге, выбросив по дороге окровавленный нож, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Только ночью она вернулась домой и позвонила в полицию, чтобы рассказать о преступлении.

На женщину завели уголовное дело за убийство. Это не первое ее преступление. Раньше преступницу судили за убийство и кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU