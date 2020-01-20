Чтобы выполнить поручение президента требуется обеспечить питанием 141 тыс учеников 1-4 классов в Приангарье

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:41:55+03:00

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Организацию доставки учеников на школьных автобусах, а также обеспечение школьников питанием проверили депутаты областного парламента под председательством Сергея Сокола. Парламентарии посетили Марковскую среднюю общеобразовательную школу. Сейчас в школе обучается 1877 человек. Классы оборудованы новой мебелью, в школе отремонтирован бассейн, установлено новое оборудование в актовом зале и медкабинете. Но школа переполнена почти в два раза.

А самая большая проблема - подвоз учеников. Всего школу обслуживает 13 автобусов, они привозят более тысячи человек. Детей собирают более чем из двухсот населенных пунктов и садоводств, маршруты очень сложные, дороги часто плохого качества, а общая протяженность каждого из маршрутов составляет от 166 до 360 км. Как рассказала директор школы Елена Ехлакова, школьных автобусов не хватает, расходы на бензин высокие, нет теплого гаража, автобусы стоят на улице.

Сергей Сокол подчеркнул, что в Иркутской области проблема организации школьных перевозок остается актуальной, в частности в Иркутском районе население стремительно увеличивается, и вопрос со школами стоит особенно остро.

- Необходимо принять все меры для комфорта детей, для того, чтобы ничто не мешало образовательному процессу. Президент Владимир Путин поручил правительству страны совместно с регионами определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест, внести необходимые изменения в национальный проект «Образование». Нам нужно оперативно включиться в эту работу, - сказал Сергей Сокол.

Кроме того, как напомнил спикер, с 1 января во всех школах области дети с ОВЗ должны получать бесплатное двухразовое питание. Закон был принят на майской сессии регионального парламента, в бюджете области на эту меру поддержки предусмотрели 152 млн. рублей. В Марковской школе питание по этому закону получают 84 ребенка. Кроме того бесплатно обеспечены обедами 330 ребят из малообеспеченных семей. Всего в школьной столовой питаются больше тысячи ребятишек. На вопрос спикера, есть ли техническая возможность выполнить поручение президента и дополнительно обеспечить бесплатным питанием учеников младших классов, руководство школы ответило утвердительно.

Всего в области по предварительным данным необходимо будет дополнительно обеспечить питанием 141 тысяч учеников 1-4 классов. На это приблизительно потребуется около 3,5 млрд рублей в 2021 году.

- В течение последних двух лет мы ведем активную работу по поддержке семей с детьми, - отметил Сергей Сокол. - Сегодня в нашем регионе бесплатное питание получают не только дети из малообеспеченных семей, но и дети-инвалиды, и дети с ОВЗ, а также дети из семей, пострадавших в результате летнего паводка. Теперь вместе с коллегами из правительства области нам необходимо обеспечить бесплатным питанием всех учащихся начальных классов.

ИСТОЧНИК KP.RU