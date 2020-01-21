2020-01-21T03:17:02+03:00
Общество

Прогноз погоды 21 января в Иркутске: днем до -15

По области – метели
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды 21 января в Иркутске: днем до -15Прогноз погоды 21 января в Иркутске: днем до -15Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске во вторник, 21 января, ожидается переменная облачность, временами будет идти слабый снег. Ветер утром дует западный, днем сменит направление на юго-восточное со скоростью 5-10м/с. Температура утром -22, днем столбики уличных термометров покажут -13…-15 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер западный, северо-западный с переходом к утру и днём на юго-западный, юго-восточный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, в северных районах 5-10 м/с, порывы 15-18 м/с, метели.

Температура в регионе утром -22…-27, при прояснении -32…-37, в западных и северо-западных районах при натекании облачности синоптики прогнозируют -17…-22. Днем, как сообщают метеорологи, в Приангарье -13…-18, в пониженных формах рельефа -23…-28.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Прогноз погоды 21 января в Иркутске: днем до -15
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