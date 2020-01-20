Из-за ДТП с фурой вечером 20 января в Иркутске образовалась пробка на Трактовой

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:07:27+03:00

В ДТП с фурой на Трактовой никто не пострадал

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В Иркутске сегодня вечером, 20 января, не просто выбраться из Ленинского района в сторону центра города. Дорогу перекрыла большая фура: ее развернуло прямо во время движения, и грузовой автомобиль врезался в отбойник. В результате движение затруднено.

Транспорт от остановки «Военный городок» в сторону Иркутного моста до сих пор едет со скоростью не выше 5 км/ч. Как рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, для проезда расчищена одна полоса. Делается все необходимое, чтобы сделать проезд свободным.

- В условиях гололеда на дороге водитель не справился с управлением, - рассказали в ведомстве. – Пострадавших в ДТП – нет, по нашим данным другие автомобили грузовой транспорт не задел, поврежден только отбойник.

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ИСТОЧНИК KP.RU