2020-01-20T16:55:52+03:00
Спорт

Прервали победную серию: ХК «Ермак» проиграл «Горняку» в домашнем матче ВХЛ

Забросить хотя бы одну шайбу в матче ангарчане так и не смогли
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Прервали победную серию: ХК «Ермак» проиграл «Горняку» в домашнем матче ВХЛ. Фото: Татьяна ГЛЮК.Прервали победную серию: ХК «Ермак» проиграл «Горняку» в домашнем матче ВХЛ. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Хоккеисты ангарского «Ермака» в очередном домашнем матче Высшей хоккейной лиги проиграли «Горняку» из башкирского города Учалы со счетом 0:4. Таким образом, ангарчане прервали победную серию, которая составляла два матча.

В первом периоде хоккеисты «Ермака» нанесли больше бросков в створ ворот гостей, но распечатать рамку ангарчанам не удалось. Зато игроки «Горняка» своим шансом воспользовались. Вперед команду из Башкирии вывел Михаил Назаров. Во втором отрезке в ворота нашей команды влетела еще одна шайба. Отличился Денис Мингалеев. Ну а в концовке матча гости окончательно сняли вопросы о победителе, забив еще дважды, и сохранив свои ворота на замке.

Следующий матч «Ермак» проведет 22 января. На своем льду «оранжевые» скрестят клюшки» с «Зауральем» из Кургана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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