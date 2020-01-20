Прервали победную серию: ХК «Ермак» проиграл «Горняку» в домашнем матче ВХЛ
Хоккеисты ангарского «Ермака» в очередном домашнем матче Высшей хоккейной лиги проиграли «Горняку» из башкирского города Учалы со счетом 0:4. Таким образом, ангарчане прервали победную серию, которая составляла два матча.
В первом периоде хоккеисты «Ермака» нанесли больше бросков в створ ворот гостей, но распечатать рамку ангарчанам не удалось. Зато игроки «Горняка» своим шансом воспользовались. Вперед команду из Башкирии вывел Михаил Назаров. Во втором отрезке в ворота нашей команды влетела еще одна шайба. Отличился Денис Мингалеев. Ну а в концовке матча гости окончательно сняли вопросы о победителе, забив еще дважды, и сохранив свои ворота на замке.
Следующий матч «Ермак» проведет 22 января. На своем льду «оранжевые» скрестят клюшки» с «Зауральем» из Кургана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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