21 Янв. 2020 2020-01-21T05:05:00+03:00

В общежитии ИВВАИУ в Иркутске устраняют коммунальную аварию.Фото: Дума г. Иркутска

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В Иркутске в бывшем общежитии ИВВАИУ ведутся работы по устранению коммунальной аварии. Суета вокруг дома началась после опубликования фотографий здания в сети Интернет. Большие наросты снега образовались на фасаде из-за застывших паров горячего воздуха.

Положением дел заинтересовались даже следователи, так как в строении проживают семьи с маленькими детьми. Началась доследственная проверка по статье «Халатность». Сейчас в здании ведутся работы по устранению коммунальной аварии.

- В аварийном здании, где два этажа залиты кипятком, работают специалисты одной из городских управляющих компаний, - сообщает пресс-служба Думы города Иркутска. -Однако, принятые меры не решат накопившихся проблем.

Решено, что из аварийного здания людей нужно расселять. Сейчас мэрия города предложила переехать им по адресу ул. Воровского, 8. Жильцы согласия пока не дали.

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ИСТОЧНИК KP.RU