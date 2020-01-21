2020-01-21T04:16:15+03:00
Происшествия

Сотовые телефоны, наркотики и алкоголь: доставку запрещенных вещей в колонию предотвратили в Иркутском районе

Теперь «поставщикам» грозит до 10 лет лишения свободы
Мария КНЯЗЕВА
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Доставку запрещенных вещей в колонию предотвратили в Иркутском районеДоставку запрещенных вещей в колонию предотвратили в Иркутском районеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Полицейские и сотрудники ГУФСИН помешали двум мужчинам перекинуть наркотики на территорию колонии в поселке Маркова Иркутского района.

- Сотрудники оперативного отдела ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области совместно с коллегами ГИБДД остановили на прилегающей к колонии территории автомобиль Toyota Fielder, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Позже было установлено, что водитель и пассажир, находящиеся в авто готовились передать осужденным наркотические вещества. Прибывшие на место следователи изъяли из машины пакет с веществом коричневого цвета, бутылки со спиртосодержащей жидкостью, почти два десятка сотовых телефонов и свёрток. Все это они собирались «перебросить» через забор при помощи пневмопушки.

- Один из свертков с наркотиками весом 50.6 граммов уже был заряжен в пневматическую пушку кустарного изготовления, - отмечают полицейские.

По данному факту в отношении задержанных заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Парням 20 и 28 лет грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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