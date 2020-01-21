2020-01-21T05:00:02+03:00
Происшествия

Спектакль «Разбойное нападение»: кассир и ее приятель в Иркутске имитировали ограбление АЗС

Мужчина забрал деньги, связал женщину
Мария КНЯЗЕВА
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Кассир и ее приятель в Иркутске имитировали ограбление АЗС. Фото: МВД РоссииКассир и ее приятель в Иркутске имитировали ограбление АЗС. Фото: МВД России
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В полицию Иркутска поступил звонок от инкассаторов, приехавших на АЗС. Они сообщили, что кассир избита и связана в подсобном помещении. Прибывшим полицейским женщина рассказала, что на станцию ворвался преступник и, угрожая пистолетом, забрал деньги из сейфа, при этом ударил ее рукояткой пистолета по голове.

- По горячим следам был задержан 40-летний неоднократно судимый местный житель, - прокомментировала преступление официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время обыска у предполагаемого преступника нашли похищенные деньги и системный блок с записями камер видеонаблюдения АЗС. Он прихватил его с собой, чтобы уничтожить улики. Как оказалось, нападение на заправку было спланировано им вместе с кассиром.

- Доставленный в полицию фигурант рассказал, что предполагаемая соучастница оставила вход для персонала открытым, - подчеркнула Ирина Волк. – Также по предварительным данным, женщина выждала момент, когда в кассе накопится больше денег, и предупредила об этом налетчика.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Налетчик заключен под стражу, кассир находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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