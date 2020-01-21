Карманника с украденным сотовым телефоном задержали в иркутском автобусе

21 Янв. 2020 2020-01-21T05:22:01+03:00

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Сотрудники полиции накануне задержали мужчину, подозреваемого в серии краж в общественном транспорте и, возможно, других людных местах. Накануне его поймали с поличным в автобусе №10 в районе остановки «Сельхозтехника».

- Мужчина похитил из сумки одной из пассажиров сотовый телефон, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - После совершения кражи предполагаемый карманник попытался скрыться, однако был задержан и доставлен в отдел полиции.

При осмотре вещей 29-летнего иркутянина, в кармане его куртки нашли украденный телефон. Мобильник передали владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража из ручной клади».

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ИСТОЧНИК KP.RU