2020-01-21T06:08:23+03:00
Спорт

Стартовал обратный отсчет чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске

Вход на матчи группы В будут бесплатными, а билеты на игры группы А начнут продавать в марте
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Стартовал обратный отсчет чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске. Фото: Татьяна ГЛЮК.Стартовал обратный отсчет чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Чуть больше месяца осталось до старта главного спортивного события в Иркутске в этом году – чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске. Напомним матчи группы В пройдут с 1 по 6 марта. Кстати, уже решено, что вход на эти игры будет бесплатным. Ну а матчи группы А, в которой сразятся восемь сильнейших сборных, пройдут с 29 марта по 5 апреля на новенькой арене «Байкал», которая сейчас строится в Иркутске. Продажа билетов на эти матчи начнется в начале марта в Интернете, а также в кассах стадиона «Труд» и арены «Байкал».

- Можно уже начинать обратный отсчет чемпионата мира, как это делается на многих международных соревнованиях, - отметил на заседании организационного комитета временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. - Главная задача, которая стоит перед нами, провести этот турнир на высочайшем уровне.

Кстати, инфраструктура стадионов, на которых пройдут матчи мирового форума приведена в нормативное состояние. Там отремонтированы раздевалки, помещения для команд и судей, заменены спортивные покрытия, приобретены четыре ледозаливочные машины ZAMBONI 700. Что касается нового ледового дворца «Байкал», то сейчас он готов на 82%. Сдать в эксплуатацию арену планируют к 1 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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