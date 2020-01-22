Прогноз погоды 22 января в Иркутске: днем небольшой снег
В Иркутске в среду, 22 января, синоптики обещают небольшой снег. Утром юго-восточный ветер сменится на северо-западный со скоростью 5-10 м/с. С утра за окном иркутян температура воздуха -22…-24, днем столбики уличных термометров покажут -15…-17 градусов.
- По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер в течение дня будет дуть с запала, северо-запада со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, метели.
Температура в регионе утром -22…-27, при прояснении -32…-37. Днем в Приангарье, как утверждают метеорологи, -15…-20, в пониженных формах рельефа -25…-30.
Читайте также:
105 малышей эвакуировали из-за пожара около детского сада в Иркутской области. Что стало причиной пожара, выясняют дознаватели
ИСТОЧНИК KP.RU