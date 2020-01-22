2020-01-22T03:23:57+03:00
Общество

Прогноз погоды 22 января в Иркутске: днем небольшой снег

По области – метели
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды 22 января в Иркутске: днем небольшой снегПрогноз погоды 22 января в Иркутске: днем небольшой снегФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске в среду, 22 января, синоптики обещают небольшой снег. Утром юго-восточный ветер сменится на северо-западный со скоростью 5-10 м/с. С утра за окном иркутян температура воздуха -22…-24, днем столбики уличных термометров покажут -15…-17 градусов.

- По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер в течение дня будет дуть с запала, северо-запада со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, метели.

Температура в регионе утром -22…-27, при прояснении -32…-37. Днем в Приангарье, как утверждают метеорологи, -15…-20, в пониженных формах рельефа -25…-30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Прогноз погоды 22 января в Иркутске: днем небольшой снег
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