2020-01-22T04:17:10+03:00
Общество

Численность избирателей сократилась в Иркутской области

Сейчас в Приангарье правом голоса владеют 1 861 205 человек
Мария КНЯЗЕВА
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Численность избирателей сократилась в Иркутской областиЧисленность избирателей сократилась в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области подсчитали число избирателей. Оказалось, что по сравнению с 1 июля прошлого года, на 1 января 2020 число граждан, владеющих правом голоса на выборах, сократилось на 3 781 человека.

- Сейчас в Иркутской области проживает 1 861 205 человек, обладающих активным избирательным правом, - сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Иркутской области.

Большее количество среди избирателей, конечно, занимают иркутяне - 456 210 человек, На порядок меньше их в Ангарске - 182 920, в Братске – 170 729.

- Меньше всего избирателей проживает в Катангском районе – 2 952 и Мамско-Чуйском – 3 757 человек, - отмечают сотрудники комиссии.

Положительный прирост сибиряков, которые могут поставить галочку на бюллетене, отмечен в Иркутском, Шелеховском, Нукутском, Осинском, Ольхонском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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