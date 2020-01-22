2020-01-22T04:44:16+03:00
Общество

Закроют на полтора месяца проезд по переулку Сударева в Иркутске

Запрет на проезд будет от дома №5
Мария КНЯЗЕВА
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Закроют на полтора месяца проезд по переулку Сударева в ИркутскеЗакроют на полтора месяца проезд по переулку Сударева в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! В Иркутске в районе переулка Аркадия Сударева 14 февраля начнутся ремонтные работы. Запрет на проезд транспорта начнется от дома №5 до строения №15а.

- На этом участке будут вести строительство нового участка тепловой сети, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Рабочие планируют управиться за полтора месяца, проезд откроют 1 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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