Закроют на полтора месяца проезд по переулку Сударева в Иркутске
Внимание, автомобилисты! В Иркутске в районе переулка Аркадия Сударева 14 февраля начнутся ремонтные работы. Запрет на проезд транспорта начнется от дома №5 до строения №15а.
- На этом участке будут вести строительство нового участка тепловой сети, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Рабочие планируют управиться за полтора месяца, проезд откроют 1 апреля.
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