Сергей Сокол вручил пострадавшим от наводнения ключи от домов в новом микрорайоне в Черемхово

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:45:30+03:00

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В Черемхово построили новые дома для пострадавших в наводнении, которое произошло в Приангарье минувшим летом. Напомним, в Черемхово микрорайон построили на средства, которые пожертвовали сотрудники «Ростеха», а также члены землячества «Байкал». Поддержку в строительстве оказали региональный парламент и администрация города. А 21 января 2020 года председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол вручил ключи новоселам от 64 квартир.

- Когда постигла беда, то одной из главных проблем, которую надо было быстрее решать, стало жилье, - сказал спикер. - Первыми предложили помощь Сергей Викторович Чемезов и госкорпорация «Ростех». Всего на этот благотворительный проект было собрано более 1 млрд рублей. Сейчас мы видим благоустроенные современные дома с электричеством и отоплением. Метраж квартир в разы превышает тот, который был у людей, пострадавших от наводнения.

И это только начало. Строительство ведется на участке площадью 35 гектаров. Рядом с домами построят школу и детский сад, физкультурный центр. Строительство поселка на 32 двухквартирных дома началось в августе 2019 года. Площадь двухкомнатных квартир в домах составляет 48,18 и 61,36 кв. м, трехкомнатных - 72,99 и 91,98 кв. м. Также есть приусадебные участки - шесть соток. В домах выполнена чистовая отделка, каждый из них обеспечен индивидуальным котлом с комбинированным типом отопления, в квартирах установлены электрические плиты. Весной в поселке заасфальтируют дороги и проезды.

В 2020 году будет завершена вторая очередь строительства – еще 32 дома на 64 квартиры.

Кроме того, юридические вопросы по оформлению права собственности жильцов на квартиры будут решены в течение ближайших месяцев.

Мэр Черемхова Вадим Семенов сообщил, что город готов принять на баланс инженерные сети, проложенные в поселке, канализация и холодное водоснабжение также будет обеспечиваться Черемховским водоканалом, обслуживать дома и заниматься вывозом мусора будет местная управляющая компания. По словам мэра, в новом микрорайоне муниципалитет тоже планирует строить жилье, развивать социальную инфраструктуру.

ИСТОЧНИК KP.RU