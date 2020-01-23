Государство не продается: геймершу из Иркутской области мошенники «кинули» на 50 тысяч рублей

23 Янв. 2020 2020-01-23T06:36:48+03:00

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Виртуальные игры становятся все более популярными. И хотя об их вреде постоянно говорят врачи и психологи, люди продолжают в интернете воевать, искать сокровища и строить города. Теперь еще они становятся и жертвами обмана, «попадая» на деньги. Одной из таких жертв стала 41-летняя жительница Хомутово, которая попыталась продать свою виртуальную империю и лишилась 50 тысяч рублей.

Достаточно долго женщина увлекалась онлайн-игрой, в которой управляла виртуальным государством и достигла высоких показателей. Когда ее империя стала процветать, на геймершу вышел другой игрок. Он расхвалил таланты женщины по управлению государством и предложил купить ее аккаунт в игре, оценив его в 30 тысяч рублей. Доверчивая сибирячка обрадовалась возможности получить «легкие» деньги и, не особо раздумывая, согласилась.

Сделка состоялась через администратора онлайн-приложения, в котором играла сибирячка. Действовать именно через администратора ей предложил потенциальный покупатель, мотивируя это безопасностью сделки. Он же предложил продолжить диалог в одном из мессенджеров. Там «администратор» уверила геймершу, что покупатель перевел оговоренную сумму, однако перечислить ее она не может – якобы, минимальная сумма перевода должна быть 50 тысяч рублей. Собеседница попросила женщину перевести ей еще 20 тысяч рублей, после чего заявила, что покупатель отменил платеж. Вернуть 20 тысяч рублей «администратор» предложила доверчивой сибирячке по той же схеме, попросила еще 30 тысяч рублей.

В общей сложности, игроманка из Хомутово перевела неизвестным 50 тысяч рублей в надежде, что деньги вернут. Однако лже-администратор и лже-покупатель, получив желаемое, перестали выходить на связь с владелицей аккаунта.

- Потерпевшая обратилась в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В настоящий момент по данному факту проводится всесторонняя проверка. Оперативниками установлено, что номера телефонов вероятных мошенников, писавших потерпевшей, зарегистрированы в Москве.

Нарочно, как говорится, не придумаешь. Сейчас полиции предстоит установить личности неизвестных, на удочку которых попалась доверчивая геймерша.

ИСТОЧНИК KP.RU