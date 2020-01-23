2020-01-23T07:38:43+03:00
Общество

240 часов общественных работ дали водителю, который ездил пьяным по улицам Иркутска

Оказалось, что у автомобилиста из Забайкальского края даже не было прав
Анна ПОПОВА
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240 часов общественных работ дали водителю, который ездил пьяным по улицам Иркутска240 часов общественных работ дали водителю, который ездил пьяным по улицам ИркутскаФото: Андрей КОПАЛОВ
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Накануне уроженца Забайкальского края осудили за вождение в нетрезвом виде. Зимой 2018 года инспектор ГИБДД остановил его на одной из улиц Иркутска. То, что мужчина перебрал с алкоголем, было видно сразу: он с трудом разговаривал, а у него изо рта шел характерный запах. Но от прохождения медицинского освидетельствования пьяный водитель отказался, поэтому его задержали.

- Выяснилось, что у 23-летнего автомобилиста даже не было водительских прав, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда города Иркутска. - Ранее у него забрали документы на полтора года, а также выписали штраф в размере 30 тысяч рублей - опять-таки за вождение в нетрезвом виде.

Судебное разбирательство по этому делу завершилось только недавно. За то, что водитель во второй раз подряд оказался за рулем в нетрезвом виде, ему присудили 240 часов общественных работ с лишением прав еще на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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