Сотрудники ОМОНа спасли мужчину, который попал в аварию в Иркутске

23 Янв. 2020 2020-01-23T08:12:08+03:00

Пострадавший врезался на своей машине в движущийся автомобиль, и его зажало в салоне

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Накануне сотрудники ОМОНа помогли мужчине, который попал в аварию на улице Лермонтова в Иркутске. Это ДТП произошло 22 января. В тот день майор Андрей Злыгостев и прапорщик Евгений Широков увидели, как на дороге столкнулись два автомобиля. Один из шоферов не справился с управлением и врезался в другую машину, которая ехала по Лермонтова. В результате автомобиль виновника ДТП сильно повредился, и водитель не мог самостоятельно выбраться из салона.

- Сотрудники ОМОНа тут же бросились на помощь бедолаге и извлекли его из транспортного средства с помощью специальных инструментов, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.

Андрей Злыгостев и Евгений Широков осмотрели пострадавшего и оказали ему первую помощь, поскольку у него были все признаки перелома ребер. Затем они передали его подоспевшим на место аварии медикам. Сейчас мужчина находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU