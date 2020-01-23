2020-01-23T08:12:08+03:00
Общество

Сотрудники ОМОНа спасли мужчину, который попал в аварию в Иркутске

Пострадавший врезался на своей машине в движущийся автомобиль, и его зажало в салоне
Анна ПОПОВА
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Сотрудники ОМОНа помогли мужчине, который попал в аварию в Иркутске. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской областиСотрудники ОМОНа помогли мужчине, который попал в аварию в Иркутске. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области
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Накануне сотрудники ОМОНа помогли мужчине, который попал в аварию на улице Лермонтова в Иркутске. Это ДТП произошло 22 января. В тот день майор Андрей Злыгостев и прапорщик Евгений Широков увидели, как на дороге столкнулись два автомобиля. Один из шоферов не справился с управлением и врезался в другую машину, которая ехала по Лермонтова. В результате автомобиль виновника ДТП сильно повредился, и водитель не мог самостоятельно выбраться из салона.

- Сотрудники ОМОНа тут же бросились на помощь бедолаге и извлекли его из транспортного средства с помощью специальных инструментов, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.

Андрей Злыгостев и Евгений Широков осмотрели пострадавшего и оказали ему первую помощь, поскольку у него были все признаки перелома ребер. Затем они передали его подоспевшим на место аварии медикам. Сейчас мужчина находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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