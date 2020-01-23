2020-01-23T08:32:26+03:00
Общество

Сергей Сокол: необходимо создать особые условия для бизнеса в Ольхонском районе

Из-за жесткого природоохранного законодательства предприниматели испытывают трудности
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Необходимо создать особые условия для ведения предпринимательской деятельности в Ольхонском районе. Об этом заявил председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол по итогам поездки в территорию. Вместе с депутатами областного парламента спикер посетил два крестьянско-фермерских хозяйства, а также организовал совещание с местными предпринимателями.

- Особый статус озера Байкала предъявляет повышенные требования к любой предпринимательской деятельности и влечет за собой ряд ограничений по использованию земель, строительству и так далее, - сказал Сергей Сокол. - Эти ограничения сдерживают развитие территорий, предпринимательства, и в целом негативно отражаются на качестве жизни людей

Парламентарии посетили КФХ Александра Елбаскина в селе Шара-Тогот, где разводят коров и яков, и ферму Александра Бурлова в селе Сахюрта, где реализуется проект по развитию молочного животноводства с переработкой и запущен цех переработки мяса. Как рассказали фермеры, продукция пользуется спросом, поставляется на туристические базы и в магазины района, также широко реализуется за пределами Ольхонского района. Но отсутствие выдела земельных участков в долгосрочную аренду, а также ограничения, связанные со статусом центральной экологической зоны, создает трудности.

Так, запрещено строительство зданий и сооружений предприятий пищевой, комбикормовой промышленности, под предприятия пищевой промышленности подпадают цеха переработки мяса и молока, убойные цеха. Существует запрет на строительство индивидуальных жилых домов, объектов сельскохозяйственного назначения. Многим предъявляются требования о сносе строений, изъятии земельных участков и признании документов недействительными. Также многие фермеры ограничены в возможности участвовать в программах в получении грантов «Начинающий фермер», «Развитие семейных животноводческих ферм».

Как заметил Кузьма Алдаров, эта тема станет предметом обсуждения на совместном совещании с региональным министерством сельского хозяйства, по мнению депутата, необходимо предусмотреть возможность участия ольхонских фермеров в областных программах на льготных условиях.

Участники совещания обратили внимание на необходимость принятия на уровне области программы по развитию сельского туризма. Такие программы уже действуют в ряде регионов, например, на Алтае, в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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