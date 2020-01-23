23 Янв. 2020 2020-01-23T09:43:12+03:00

Инвалид погиб на пожаре в многоквартирном доме в Усть-Илимске. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Пожар произошел во втором часу ночи 23 января в многоквартирном доме в Усть-Илимске. Загорелась одна из квартир на втором этаже. Жильцы дома проснулись, почувствовав запах гари. Выглянув в подъезд, они увидели, что из-за двери пострадавшей квартиры шёл дым.

Когда пожарные приехали на место происшествия, из окон горящей квартиры шел дым.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Жители позвонили в пожарно-спасательную службу и начали эвакуироваться, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – До приезда пожарных десять человек эвакуировались самостоятельно. Еще четырёх жильцов, путь к эвакуации которым был отрезан дымом, спасли с помощью индивидуальных спасательных устройств.

Когда пожарные приехали на место происшествия, из окон горящей квартиры шел дым, был сильно задымлен подъезд дома. Спасатели разделились на две группы: первая направилась тушить пожар, вторая – на верхние этажи спасать людей. Тех, кто не успел выбежать на улицу, пришлось эвакуировать с помощью спецсредств.

- В квартире горели личные вещи, мебель и ковер на полу, - прокомментировал руководитель тушения пожара Борис Вагин. – Здесь же был обнаружен погибший хозяин квартиры – 65-летний инвалид. Установлено, что мужчина проживал один. По словам соседей, иногда погибший употреблял спиртные напитки, курил в квартире.

Пожарные спасли четырех жильцов многоэтажки.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Огонь спасателям удалось потушить за пять минут. В результате пожара комната выгорела на площади 17 кв. м., на площади 7 кв.м. были уничтожены мебель и личные вещи владельца жилплощади. Из других жильцов дома никто не пострадал, медицинская помощь людям не потребовалась.

На месте пожара сегодня работают дознаватели МЧС России. Специалистам предстоит установить точную причину возгорания. По предварительной версии, и это показал осмотр места происшествия, наиболее вероятной причиной пожара является неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU