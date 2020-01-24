2020-01-24T03:20:17+03:00
Общество

Прогноз погоды 24 января в Иркутске: сегодня без осадков

По области – ветер до 13 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды 24 января в Иркутске: сегодня без осадковПрогноз погоды 24 января в Иркутске: сегодня без осадковФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске в пятницу, 24 января, синоптики обещают переменную облачность. Снег иркутян не побеспокоит. Ветер дует юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха утром -18…-20. Днем потеплеет до -9…-11 градусов.

- По области -переменная облачность, местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер ожидается юго-восточный, юго-западный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Температура в Приангарье утром -25…-30, при натекании облачности -15…-20, в верхнеленских, северных районах -33…38, местами -23…-28. Днем столбики уличных термометров в регионе покажут -8…-13, в пониженных формах рельефа -17…-22, в западных районах, горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья -2…-7, при облачной погоде -10…-15. В верхнеленских, Катангском, северо-восточных районах Иркутской области 24 числа -14…-19, местами -24…-29.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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