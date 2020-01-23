23 Янв. 2020 2020-01-23T11:10:35+03:00

В два раза превысила свой оклад: бухгалтер из Иркутска похитила 120 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Подзаработать нечестным путем летом 2019 года решила главный бухгалтер одного из учреждений Иркутска. Начисляя зарплату за июль, начальник финансового отдела превысила свой оклад, а также отпускные выплаты в два раза. Таким образом, она стала богаче на 120 тысяч рублей.

Вина 50-летней женщины подтвердилась после того, как следователи изучили уставные, финансово-хозяйственные, трудовые документы учреждения, допросили более 10 сотрудников и провели бухгалтерские судебные экспертизы.

- Расследование по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием своего служебного положения», уже завершено, - сообщили в пресс-службах СУ СК России и прокуратуры по Иркутской области. – Прокурор утвердил обвинительное заключение, дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU