«Черного» лесоруба из Осинского района будут судить за попытку дать взятку полицейскому

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:00:06+03:00

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В Осинском районе на скамью подсудимых отправится 28-летний житель села Кутанка, который незаконно пилил лес и попался на этом. Пытаясь замять дело, лесоруб предложил взятку разоблачившему его полицейскому. Теперь мужчину будут судить по двум статьям, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

- Установлено, что в октябре 2019 года обвиняемый без какого-либо разрешения на заготовку древесины напилил в Обусинском лесничестве 48 деревьев, - пояснили в ведомстве. – Когда через несколько дней мужчина перевозил незаконно добытую древесину на пилораму в поселке Приморский, его грузовик попал в поле зрения сотрудников полиции.

Стараясь замять дело и избежать уголовной ответственности, «черный» лесоруб передал полицейскому взятку в размере 15 тысяч рублей. Однако оперуполномоченный от денег отказался, а о незаконной заготовке древесины сообщил в дежурную часть отдела. В итоге на «черного» лесоруба завели уголовное дело по двум статьям: за дачу взятки и незаконную заготовку древесины.

- Незаконными действиями мужчины лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб в сумме свыше 95 тысяч рублей, что является крупным размером, - отмечают в СУ СК. – Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU