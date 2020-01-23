23 Янв. 2020 2020-01-23T11:47:11+03:00

Полиция ищет двух иркутян, которые подожгли магазин на улице Розы Люксембург. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Меньше, чем за полминуты, двум неизвестным удалось поджечь магазин на улице Розы Люксембург в Иркутске. Преступление попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как один из преступников пытается поджечь одну из стен закрытого магазина, пока второй, видимо, следил за тем, чтобы им никто не помешал. Как только огонь начал разгораться, злоумышленники быстро ушли с места преступления.

- Сообщение о возгорании магазина поступило вчера вечером, 23 января, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Сейчас полиция пытается найти подозреваемых.

Если вы узнали разыскиваемых или проезжали мимо в момент поджога, просим вас обратиться в ближайший отдел полиции полиции или позвонить по телефону.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/756352" frameborder="0"></iframe> Двое преступников подожгли магазин на улице Розы Люксембург в Иркутске.ГУ МВД по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU