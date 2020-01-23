В Иркутске ограничат движение автомобилей по улице Баррикад с 23 января

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:32:15+03:00

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Движение автотранспорта ограничат в Иркутске. Коснется это тех, чей путь лежит через улицу Баррикад. Два дня, с 23 по 25 января, на пересечении улицы Баррикад и улицы Братской проезд будет запрещен.

- На этом участке будут проводиться аварийные ремонтные работы на электросетях, - рассказали в пресс-службе администрации Иркутска.

Водители, будьте внимательнее. Заранее перестройте свой маршрут, чтобы вовремя и без проблем добраться до нужного места. Напомним, что проезд для автомобилей будет запрещен не только на этой улице. С 14 февраля начнутся ремонтные работы в районе переулка Аркадия Сударева. Проехать на машине будет нельзя от дома №5 до строения №15а. Также с 1 февраля запретят оставлять машины на улице Фаворского и на улице Декабрьских событий за зданием Пенсионного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU