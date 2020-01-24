2020-01-24T04:07:44+03:00
Общество

Беседки в Листвянке все же снесут по решению суда

У владельца построек к тому же не оказалось прав на землю
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Беседки в Листвянке все же снесут по решению судаБеседки в Листвянке все же снесут по решению судаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Прокурорская проверка в поселке Листвянка на Байкале установила, что возведенные на берегу беседки установлены с нарушениями. По закону, в районе 4 метров от кромки священного озера не должно располагаться ни одной постройки. Иск о сносе беседок в суд подал Западно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор.

- Установлено, что застройка находится в пределах береговой полосы, и к тому же у ее владельца нет никаких прав на земельный участок, - сообщает Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокурора.

Суд постановил, что самовольно возведенные беседки нужно снести. Постановление вступило в законную силу. За его исполнением будет следить природоохранная прокуратура.

- Законное и цивилизованное обустройство рекреационных зон поселка станет возможным после утверждения грамотного территориального планирования, - отметили в ведомстве. - В настоящее время вопросы разработки генерального плана Листвянки обсуждаются на уровне регионального правительства.

Читайте также:

240 часов общественных работ дали водителю, который ездил пьяным по улицам Иркутска. Оказалось, что у автомобилиста из Забайкальского края даже не было прав

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Должник оплатил штраф ГИБДД, чтобы улететь из Иркутска в Узбекистан
Свора собак искусала 7-летнего мальчика в Бурятии: возбуждено уголовное дело
Сила соцсетей: жители Иркутской области узнали преступника по фотографии в Сети
Таксист из Ингушетии продал наркотики в Иркутске
Ущерб 70 млн.руб.: незаконную вырубку леса обнаружили в орехово-промысловой зоне Иркутской области
Убегая, сломал ногу: иркутянин пытался похитить картину у художника в Санкт-Петербурге
Беседки в Листвянке все же снесут по решению суда
Прогноз погоды 24 января в Иркутске: сегодня без осадков
Заставлял мальчика смотреть порно и насиловал: педофила отправили за решетку
В Иркутске ограничат движение автомобилей по улице Баррикад с 23 января
Деньги или жизнь: сибиряк напал с ножом на пенсионерку в Иркутской области
Полиция ищет двух иркутян, которые подожгли магазин на улице Розы Люксембург
«Черного» лесоруба из Осинского района будут судить за попытку дать взятку полицейскому
В два раза превысила свой оклад: бухгалтер из Иркутска похитила 120 тысяч рублей
ТПП Восточной Сибири оказывает услуги профессионального перевода
Инвалид погиб на пожаре в многоквартирном доме в Усть-Илимске
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев станет гостем программы "Картина недели" в Иркутске
Сергей Сокол: необходимо создать особые условия для бизнеса в Ольхонском районе
Сотрудники ОМОНа спасли мужчину, который попал в аварию в Иркутске
240 часов общественных работ дали водителю, который ездил пьяным по улицам Иркутска