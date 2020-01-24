24 Янв. 2020 2020-01-24T04:07:44+03:00

Беседки в Листвянке все же снесут по решению суда Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

У владельца построек к тому же не оказалось прав на землю

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Прокурорская проверка в поселке Листвянка на Байкале установила, что возведенные на берегу беседки установлены с нарушениями. По закону, в районе 4 метров от кромки священного озера не должно располагаться ни одной постройки. Иск о сносе беседок в суд подал Западно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор.

- Установлено, что застройка находится в пределах береговой полосы, и к тому же у ее владельца нет никаких прав на земельный участок, - сообщает Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокурора.

Суд постановил, что самовольно возведенные беседки нужно снести. Постановление вступило в законную силу. За его исполнением будет следить природоохранная прокуратура.

- Законное и цивилизованное обустройство рекреационных зон поселка станет возможным после утверждения грамотного территориального планирования, - отметили в ведомстве. - В настоящее время вопросы разработки генерального плана Листвянки обсуждаются на уровне регионального правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU