24 Янв. 2020 2020-01-24T04:29:50+03:00

Убегая, сломал ногу: иркутянин пытался похитить картину у художника в Санкт-Петербурге. Фото: ГУ МВД РФ по Ленинградской области

Сибиряка могут посадить в тюрьму на срок от одного года до семи лет

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Долго смотрел, но не мог себе позволить? Оказался тайным поклонником всего прекрасного? Так, это или нет – неизвестно. Однако, о поступке ценителя живописи из Иркутской области теперь знает вся страна. Накануне 27-летний мужчина открыто похитил картину с уличной выставки свободных художников.

Выбор грабителя пал на полотно «Золотая осень», стоимость которого 25 000 рублей.

- Это произошло 21 января около 11 часов вечера, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – У дома 32/34 по Невскому проспекту похититель толкнул художника, схватил картину и попытался убежать.

Нет, его не остановили случайные прохожие. При попытке скрыться парень упал и не смог даже идти дальше. Ценителю прекрасного оказали медицинскую помощь, но уголовной ответственности за свою пробежку с картиной ему не избежать.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», - отметили в ведомстве.

Жителю Иркутской области грозит от одного года до семи лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU