2020-01-24T04:48:56+03:00
Происшествия

Ущерб 70 млн.руб.: незаконную вырубку леса обнаружили в орехово-промысловой зоне Иркутской области

Возбуждено уголовное дело
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Ущерб 70 млн.руб.: незаконную вырубку леса обнаружили в орехово-промысловой зоне Иркутской области. Фото: Прокуратура Иркутской областиУщерб 70 млн.руб.: незаконную вырубку леса обнаружили в орехово-промысловой зоне Иркутской области. Фото: Прокуратура Иркутской области
Изменить размер текста:

В Тайшетской районе Иркутской области обнаружены нарушения при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий в лесничестве. Прокурорская проверка показала, что в орехово-промысловой зоне с 2017 года по сентябрь 2019-го вместо выборочной санитарной рубки проведена сплошнолесосечная.

- В результате незаконной рубки лесных насаждений ущерб лесному фонду Российской Федерации составил более 70 млн. рублей, - сообщает Прокуратура Иркутской области. – Материалы проверки были направлены руководителю СО ОМВД России по Тайшетскому району для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

Возбуждено уголовное дело «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».За расследованием будет следить Тайшетская межрайонная прокуратура.

Читайте также:

«Черного» лесоруба из Осинского района будут судить за попытку дать взятку полицейскому. Мужчина попался на незаконной заготовке древесины

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Должник оплатил штраф ГИБДД, чтобы улететь из Иркутска в Узбекистан
Свора собак искусала 7-летнего мальчика в Бурятии: возбуждено уголовное дело
Сила соцсетей: жители Иркутской области узнали преступника по фотографии в Сети
Таксист из Ингушетии продал наркотики в Иркутске
Ущерб 70 млн.руб.: незаконную вырубку леса обнаружили в орехово-промысловой зоне Иркутской области
Убегая, сломал ногу: иркутянин пытался похитить картину у художника в Санкт-Петербурге
Беседки в Листвянке все же снесут по решению суда
Прогноз погоды 24 января в Иркутске: сегодня без осадков
Заставлял мальчика смотреть порно и насиловал: педофила отправили за решетку
В Иркутске ограничат движение автомобилей по улице Баррикад с 23 января
Деньги или жизнь: сибиряк напал с ножом на пенсионерку в Иркутской области
Полиция ищет двух иркутян, которые подожгли магазин на улице Розы Люксембург
«Черного» лесоруба из Осинского района будут судить за попытку дать взятку полицейскому
В два раза превысила свой оклад: бухгалтер из Иркутска похитила 120 тысяч рублей
ТПП Восточной Сибири оказывает услуги профессионального перевода
Инвалид погиб на пожаре в многоквартирном доме в Усть-Илимске
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев станет гостем программы "Картина недели" в Иркутске
Сергей Сокол: необходимо создать особые условия для бизнеса в Ольхонском районе
Сотрудники ОМОНа спасли мужчину, который попал в аварию в Иркутске
240 часов общественных работ дали водителю, который ездил пьяным по улицам Иркутска