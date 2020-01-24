Ущерб 70 млн.руб.: незаконную вырубку леса обнаружили в орехово-промысловой зоне Иркутской области
В Тайшетской районе Иркутской области обнаружены нарушения при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий в лесничестве. Прокурорская проверка показала, что в орехово-промысловой зоне с 2017 года по сентябрь 2019-го вместо выборочной санитарной рубки проведена сплошнолесосечная.
- В результате незаконной рубки лесных насаждений ущерб лесному фонду Российской Федерации составил более 70 млн. рублей, - сообщает Прокуратура Иркутской области. – Материалы проверки были направлены руководителю СО ОМВД России по Тайшетскому району для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.
Возбуждено уголовное дело «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».За расследованием будет следить Тайшетская межрайонная прокуратура.
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ИСТОЧНИК KP.RU