Сила соцсетей: жители Иркутской области узнали преступника по фотографии в Сети
Фотографию подозреваемого в преступлении сотрудники полиции разместили в социальных сетях с просьбой помочь установить личность мужчины, который похитил сумку у 55-летней женщины в Иркутской области. И это случилось! Преступника опознали неравнодушные горожане и позвонили в полицию.
- Благодаря полученным данным, сыщикам удалось установить личность подозреваемого, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу. - Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый за различные преступления 34-летний мужчина.
После того, как на след сибиряка вышли полицейские и задержали его, он во всем признался. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Грабителю грозит лишение свободы до 4 лет либо исправительные работы.
- Сейчас мы проверяем, причастен ли задержанный к подобным преступлениям, - отмечают полицейские.
Мужчина находится под стражей.
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ИСТОЧНИК KP.RU