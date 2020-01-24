2020-01-24T06:01:09+03:00
Происшествия

Свора собак искусала 7-летнего мальчика в Бурятии: возбуждено уголовное дело

Псы напали на ребенка прямо во дворе
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Свора собак искусала 7-летнего мальчика в Бурятии: возбуждено уголовное делоСвора собак искусала 7-летнего мальчика в Бурятии: возбуждено уголовное дело
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К расследованию причин нападения своры собак на 7-летнего мальчика из Улан-Удэ, подключился следственный комитет. Напомним, днем, 23 января собаки покусали ребенка прямо во дворе дома в 111-м микрорайоне, в тот момент, когда он пошел в магазин. Спасли мальчишку соседи, которые увидев в окно страшную картину, выбежали на улицу, и отогнали животных от ребенка. Со страшными ранами головы и ног, школьника доставили в больницу.

- Выясняются все обстоятельства происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – По закону на органы государственной власти и местного самоуправления возложена обязанность по регулированию численности безнадзорных животных, включая организацию их отлова, транспортировки и содержания. Но количество бродячих собак возрастает, учащаются случаи их нападения на местных жителей, в том числе – на детей. Это значит, что деятельность должностных лиц в этой сфере осуществляется ненадлежащим образом. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Добавим, что проккоментировал этот страшный случай и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. На своей странице в соцсети, он сообщил, что уже дал поручение отловить эту свору.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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