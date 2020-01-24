Должник оплатил штраф ГИБДД, чтобы улететь из Иркутска в Узбекистан

24 Янв. 2020 2020-01-24T07:03:15+03:00

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Часто должники не спешат выплачивать штрафы до тех пор, пока не столкнутся с некоторыми ограничениями со стороны судебных приставов. Например недавно мужчина столкнулся с тем, что не может покинуть Иркутск и слетать в Узбекистан, чтобы повидать своих родственников. А все из-за старого штрафа ГИБДД, который он не спешил оплачивать.

- Ранее нарушителя остановили на одной из улиц Иркутска за нарушение правил дорожного движения и вождение в нетрезвом виде, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Его лишили водительских прав на полтора года и выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.

Должник понял, что выплаты нужной суммы ему не избежать. Нарушителю удалось найти 30 тысяч рублей и полностью погасить задолженность. После этого ему тут же разрешили выехать за границу и повидать родню.

ИСТОЧНИК KP.RU