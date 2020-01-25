2020-01-25T07:27:43+03:00
Звезды

Хоккей победил "Би-2" в Иркутске: из-за чемпионата мира по бенди перенесли концерт

Концерт Би-2 в Иркутске состоится в то же самое время, но днем раньше
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Хоккей победил "Би-2": из-за чемпионата мира по бенди перенесли концерт.Хоккей победил "Би-2": из-за чемпионата мира по бенди перенесли концерт.Фото: Лали ЛОБАНОВА
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" А еще у нас есть новости для Иркутска. Концерт переносится с 29 марта на 28 марта. Время остается прежним — 19:00. Все ранее приобретенные билеты действительны!", - сообщили Би-2 на своей официальной страничке Вконтакте. А концерт Би-2 в Иркутске - это событие.

Вопрос решался буквально вчера - в соцсети спрашивали мнение фанатов в Иркутске. Тут надо сказать, безусловно, что многие из поклонников группы обязательно пойдут на матчи чемпионата мира по хоккею с мячом. Для Иркутска это огромное событие и самый главный вид спорта.

Кроме того, ледовая арена и дворец "Айсберг" находятся поблизости, так что Иркутск неминуемо накрыл бы транспортный коллапс. Решение о переносе концерта хотя и заставит часть фанатов поменять свои планы, публикой было встречено на ура. К Иркутску Би-2 отнеслись с уважением.

И, скорее всего, на их концерте будет не меньше народу, чем в 2017 году., когда Дворец спорта "Труд" был наполнен под завязку. Тогда музыканты группы Би-2 на концерте в Иркутске не подвели. Они привезли с собой тонны света, звука, огромные декорации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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