Команда "Буряты" попала в состав Высшей лиги КВН 2020

25 Янв. 2020 2020-01-25T07:54:02+03:00

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Определился состав Высшей лиги КВН 2020. На радость болельщикам из Улан-Удэ и Иркутска, в этом перечне значится команда "Буряты", за которую болеют и в Бурятии, и в Иркутской области. "Буряты" вышли на сцену с юмором и шутками в 2017 году и стартовали весьма удачно - сразу же стали серебряными призерами Байкальской лиги, в следующем году - чемпионами Первой лиги, а в 2019 году - чемпионами Премьер-Лиги. Это и дало им право попытать счастья на главных соревнованиях КВН.

"Буряты" выйдут на сцену уже в первой игре Высшей Лиги КВН, в 1\8 финала. Их соперники достаточно серьезны. Это «Татнефть» из Альметьевска, «Юра» из московского Университета Синергия, «Доктор Хаусс» из Могилева. Те, кто следит за Клубом веселых и находчивых, хорошо знают их. Наши имеют шанс показать себя 12 февраля.

КОНКРЕТНО

Состав Высшей лиги КВН 2020

1. «Михаил Дудиков», СКФУ, Ставрополь

2. Сборная Снежногорска, Мурманск - столица Арктики

3. Альметьевск, «Татнефть»

4. Москва, Сборная Большого Московского цирка

5. Армавир, «Русская дорога», АГПУ

6. Минск, «Дети Тьюринга»

7. Симферополь, «Полуостров», КФУ

8. Орёл, «Такая история»

9. Москва, «Университет МФЮА – Город Питон»

10. Новосибирск, «Я обиделась». сборная НГУ

11. Могилёв, «Доктор Хаусс»

12. Москва, «Станция Динамо», РЭУ им. Г.В. Плеханова

13. Иркутск-Улан-Удэ, «Буряты»

14. Липецк, «Громокошки»

15. РФ, «G-Drive»

16. Москва, «Армянская сборная»

17. Самара, «Волжане-СамГТУ»

18. Сочи, «Планета Сочи»

19. Москва, «Рязанский проспект»

20. Москва, «Юра», Университет Синергия

ИСТОЧНИК KP.RU