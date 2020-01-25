2020-01-25T11:49:31+03:00
Происшествия

МЧС: в отдаленном поселке Иркутской области сгорела котельная, которая отапливала школу и детсад

Детские учреждения переводят на электричество
Ольга СЛАВИЧЕВА
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МЧС: в отдаленном поселке Иркутской области сгорела котельная, которая отапливала школу и детсад.МЧС: в отдаленном поселке Иркутской области сгорела котельная, которая отапливала школу и детсад.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Этот пожар для поселка с красивым именем Заморский в Нижнеилимском районе Иркутской области - настоящая трагедия. Огнем уничтожена котельная. А от ее работы фактически зависит нормальная жизнь маленького населенного пункта. Ведь не будет тепла - не будет работать ни школа, ни детский сад. Как жить?

- Пожар в поселке, расположенном в 150 километрах от районного центра, начался в 5 утра, - сообщают в ГУ МЧС по Иркутской области. - На тушение огня выезжает добровольная пожарная дружина, у которой есть водовозка и мотопомпа.

К тому времени, как начали тушить, деревянное здание котельной вовсю пылало. Огонь тушили 1, 5 часа, но отстоять котельную не удалось. Сейчас дознаватели МЧС разбираются в причинах пожара.

А школу, в которой учатся 25 человек, и детсад на 9 малышей решено перевести на электрообогрев.

Котельная отапливала школу, где обучаются 25 человек, и детсад, который посещают 9 детей. Уже в понедельник жизнь в поселке должна наладиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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МЧС: в отдаленном поселке Иркутской области сгорела котельная, которая отапливала школу и детсад
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