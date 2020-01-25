2020-01-25T11:19:38+03:00
Происшествия

Массовое ДТП на Байкальском тракте: пострадали 6 человек

Среди пострадавших двое детей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Массовое ДТП на Байкальском тракте: пострадали 6 человек. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Массовое ДТП на Байкальском тракте: пострадали 6 человек. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Крупная авария произошла на Байкальском тракте 25 января. В 13.00, на 32-м километре столкнулись сразу три автомобиля: Митсубиси Паджеро, который ехал в сторону Иркутска, а также Тойота Чайзер и Тойота Камри. От удара все машины оказались в разных сторонах.

- Пострадали 6 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В том числе двое детей. Всем им оказывают помощь медики.

Что касается причин ДТП, то по предварительной версии полицейских, аварию спровоцировал водитель Паджеро, который выехал на встречную полосу. Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все подробности и регулируют движение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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