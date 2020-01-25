2020-01-25T13:51:44+03:00
Общество

Отравился шаурмой: сибиряк отсудил у закусочной круглую сумму денег

Житель Улан-Удэ заплатил за шаурму 500 рублей, а отсуил 16 тысяч
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Отравился шаурмой: сибиряк отсудил у закусочной круглую сумму денегОтравился шаурмой: сибиряк отсудил у закусочной круглую сумму денегФото: Михаил ФРОЛОВ
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Обычный перекус в одном из кафе Улан-Удэ в мае 2019 года, закончился для местного жителя попаданием на больничную койку. Плохо мужчина себя почувствовал после того, как съел в этом заведении шаурму. Когда у него обнаружили острую кишечную инфекцию, он вылечившись, подал иск в суд.

Помимо этого, кафешкой заинтересовался Роспотребнадзор. Во время проверки, специалисты нашли там нарушения санитарных норм, создающие угрозу для здоровья посетителей, а также возникновения массовых инфекционных заболеваний и отравлений. Работу предприятия приостановили на 90 суток. А на днях свой приговор вынес суд.

- Суд частично удовлетворил требования потребителя и в его пользу, - сообщили в Роспотребнадзоре по Бурятии. - Ему присуждено 16 560 руб., из них 560 руб. - стоимость шаурмы, 16 000 руб. - компенсация причиненного морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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