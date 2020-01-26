2020-01-26T04:50:02+03:00
Общество

Прогноз погоды 26 января в Иркутске: днем до -8

По области – умеренный снег
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды 26 января в Иркутске: днем до -8Прогноз погоды 26 января в Иркутске: днем до -8Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске в воскресенье, 26 января, синоптики обещают переменную облачность и, по их прогнозу, снега в столице Приангарья не ожидается. Тогда как по области местами небольшие и умеренные осадки. Днем температура воздуха за окном всего -6…-8. Однако, прогулкам на свежем воздухе, правда, может помешать ветер. Он дует с юго-востока со скоростью 6-11 м/с.

- По области также переменная облачность, местами небольшой снег, в Катангском, северо-восточных, северо-западных районах небольшой, местами умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в регионе - южной четверти со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. В Катангском и северо-восточных районах дует сильнее, скорость воздушных масс 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, метели. Температура в Приангарье -3…-8, в пониженных формах рельефа -13…-18, в западных районах, горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья при малооблачной погоде +3…-2 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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