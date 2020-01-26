Гороскоп от бурятских лам на 26 января: зурхай гласит стрижка – к ссоре

26 Янв. 2020 2020-01-26T06:55:36+03:00

Зурзай 26 января: сегодня второй лунный день, повезет родившимся в Год дракона

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Гороскоп от бурятских лам на 26 января сообщает, что день будет приятным для тех, кто родился в Год дракона. А все остальные смогут прислужаться к советам гороскопа Зурхай и, например, ни в коем случае не ходить сегодня в парикмахерскую. В это воскресенье стрижка ариведет к конфликтам и к ссоре.

Так, а что можно? Ламы отвечают: выдвигаться на новую должность, постигать науку, изучать астрологию, лечить болезни, проводить операцию.

Хорошо было бы собраться друзьями, пригласить их к себе домой. Еще 26 января можно приводить невестку, отдавать дочь в невесты. Для тех, у кого есть враг, сегодня, возможно, удастся его усмирить. Дорога сегодня к успеху и исполнению всего задуманного.

ИСТОЧНИК KP.RU