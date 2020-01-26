26 Янв. 2020 2020-01-26T09:34:58+03:00

Не было лицензии: иркутянке стало хуже после приемов у остеопата Фото: Олег ЗОЛОТО

На сеансы женщина водила и своего сына, его здоровье также ухудшилось

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Следователи СУ СК России по Иркутской области начали проверку деятельности одного из иркутских остеопатов после обращения 33-летней иркутянки. Женщина рассказала, что ходила врачу поправить здоровье вместе с ребенком, однако, после приемов им стало только хуже. Как оказалось, у остеопата не было лицензии.

- По предварительным данным, с ноября 2018 года по март 2019 года женщина, не имея соответствующей лицензии, находясь в кабинете, расположенном в одном из домов по улице Советская города Иркутска, неоднократно проводила сеансы остеопатии заявительнице и ее малолетнему сыну, - сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области.

Сейчас идет доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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ИСТОЧНИК KP.RU